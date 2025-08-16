Мирна угода краще, ніж просто припинення вогню — стало відомо, що сказав Трамп лідерам НАТО після зустрічі з Путіним

Дональд Трамп сказав Володимиру Зеленському і лідерам НАТО, що Путін не хоче припинення вогню і надає перевагу угоді про завершення війни — Axios.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 16 серпня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Також Трамп провів телефонні розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Фінляндії Александером Стуббом, президентом Польщі Каролем Навроцьким, прем’єром Британії Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте.

Як повідомляє журналіст Axios Барак Равід, Трамп сказав Зеленському і лідерам НАТО, що Путін не хоче припинення вогню і надає перевагу повноцінній угоді про завершення війни.

Трамп сказав Зеленському та лідерам країн: «Я думаю, що швидка мирна угода краще, ніж просто припинення вогню».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

