Мирное соглашение лучше, чем просто прекращение огня — стало известно, что сказал Трамп лидерам НАТО после встречи с Путиным

Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и отдает предпочтение соглашению о завершении войны — Axios.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 16 августа президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В телефонном разговоре, по данным СМИ, также приняли участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте.

Как сообщает журналист Axios Барак Равид, Трамп сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и отдает предпочтение полноценному соглашению о завершении войны.

Трамп сказал Зеленскому и лидерам стран: «Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем просто прекращение огня».

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

