Зеленский настаивает, что сначала нужно прекратить огонь, а затем работать над соглашением

16:50, 17 августа 2025
Это противоречит видению Трампа, который хочет заключить всеобъемлющее мирное соглашение, а не просто прекратить огонь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для начала переговоров по урегулированию войны необходимо сначала прекратить огонь, а затем оперативно работать над финальным соглашением. Об этом он сказал, представляя позицию, которая контрастирует с видением президента США Дональда Трампа, который выступает за заключение всеобъемлющего мирного соглашения без предварительного прекращения боевых действий.

«Мы должны прекратить убийства. У Путина много требований, но мы не знаем всех из них, и если их реально так много, как мы об этом слышали, тогда займет много времени, чтобы пройтись по всем из них, и невозможно сделать это под давлением оружия. Следовательно, необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением», – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что территориальные вопросы могут обсуждаться только с участием лидеров Украины, России и США на трехсторонней встрече, но Россия пока не демонстрирует готовности к такому формату. «Путин не хочет прекращать убийства, но он должен это сделать», – добавил президент Украины.

Зеленский планирует обсудить эти вопросы во время встречи в Вашингтоне.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп после переговоров с Путиным, телефонных разговоров с Зеленским и лидерами стран ЕС заявил, что «все пришли к выводу, что лучший способ завершить ужасную войну между Россией и Украиной — это непосредственно перейти к мирному соглашению».

«Мирное соглашение лучше, чем просто прекращение огня», — заявил Трамп лидерам НАТО после встречи с Путиным. Президент США сказал Владимиру Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и предпочитает соглашение о завершении войны.

