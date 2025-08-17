Москва пропонує Україні капітуляцію, а не мир, – Макрон

Президент Франції заявив, що лише українська влада може вирішувати питання територій.

Фото: RFI

Президент Франції Еммануель Макрон поспілкувався з журналістами після двогодинної телефонної розмови за участю президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів. Про це пише BBC.

«Москва пропонує Україні не мир, а капітуляцію», – заявив Макрон, наголошуючи, що територіальні питання можуть вирішувати лише представники України. «Єдині, хто може говорити про українські території, – це українська влада», – додав він.

Макрон зазначив, що європейські лідери мають намір обговорити з Трампом конкретні механізми гарантій безпеки для України, які б відповідали міжнародному праву та принципу територіального суверенітету. За його словами, «Коаліція охочих» виступає за єдиний фронт, підтримуючи мир і міжнародні норми.

Він застеріг, що будь-яка слабкість у переговорах може спровокувати нові конфлікти, адже Росія раніше не дотримувалася мирних угод. Макрон підкреслив, що безпека Європи безпосередньо залежить від ситуації в Україні, тому європейські лідери мають бути повноправними учасниками переговорів. Він також закликав перейти до нового етапу дипломатії для припинення війни.

