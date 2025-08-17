Практика судов
Москва предлагает Украине капитуляцию, а не мир, – Макрон

19:37, 17 августа 2025
Президент Франции заявил, что только украинская власть может решать вопросы территорий.
Москва предлагает Украине капитуляцию, а не мир, – Макрон
Фото: RFI
Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с журналистами после двухчасового телефонного разговора с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Об этом пишет BBC.

«Москва предлагает Украине не мир, а капитуляцию», – заявил Макрон, подчеркнув, что территориальные вопросы могут решать только представители Украины. «Единственные, кто может говорить об украинских территориях, – это украинские власти», – добавил он.

Макрон отметил, что европейские лидеры намерены обсудить с Трампом конкретные механизмы гарантий безопасности для Украины, которые бы соответствовали международному праву и принципу территориального суверенитета. По его словам, «Коалиция желающих» выступает за единый фронт, поддерживая мир и международные нормы.

Он предупредил, что любая слабость в переговорах может спровоцировать новые конфликты, ведь Россия ранее не соблюдала мирные соглашения. Макрон подчеркнул, что безопасность Европы напрямую зависит от ситуации в Украине, поэтому европейские лидеры должны быть полноправными участниками переговоров. Он также призвал перейти к новому этапу дипломатии для прекращения войны.

