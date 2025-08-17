Практика судів
Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет санкцій проти Росії

19:19, 17 серпня 2025
ЄС запровадить 19-й пакет санкцій проти Росії на початку вересня.
Європейський Союз планує ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії на початку вересня 2025 року. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

«Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів і просуваємо підготовку 19-го пакета. Його буде ухвалено на початку вересня», – зазначила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що ЄС зберігатиме дипломатичний та економічний тиск на Росію через триваючу війну в Україні. Нові санкції спрямовані на обмеження військово-економічного потенціалу Росії та підтримку України в переговорному процесі.

