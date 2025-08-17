Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против России

ЕС введет 19-й пакет санкций против России в начале сентября.

Европейский Союз планирует принять 19-й пакет санкций против России в начале сентября 2025 года. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

«Мы будем продолжать ужесточать санкции. Мы приняли уже 18 пакетов и продвигаем подготовку 19-го пакета. Он будет принят в начале сентября», — отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС будет сохранять дипломатическое и экономическое давление на Россию из-за продолжающейся войны в Украине. Новые санкции направлены на ограничение военно-экономического потенциала России и поддержку Украины в переговорном процессе.

