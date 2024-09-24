Змінена підсудність справ Добропільського міськрайонного суду Донецької області

Із 7 жовтня справи Добропільського міськрайонного суду буде розглядати Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська.

Вища рада правосуддя змінила територіальну підсудність судових справ Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

Так, із 7 жовтня справи Добропільського міськрайонного суду буде розглядати Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська

Необхідність зміни підсудності справ виникла у зв’язку зі здійсненням рф обстрілів Добропільської територіальної громади Донецької області, щоденним просуванням російських військ у бік міста Добропілля, а також з метою збереження життя та здоров’я суддів, працівників та відвідувачів суду, а також своєчасної евакуації судових справ і матеріальних цінностей.

У ВРП додали, що під час визначення оптимального варіанту зміни територіальної підсудності ураховувались наявне навантаження суду, підсудність справ якого змінюється, і суду, якому передається відповідна територіальна підсудність судових справ, географічне розташування та реалізація учасниками судових справ права на доступ до суду.

Наведене може бути забезпечене за умови відрядження суддів суду, територіальна підсудність судових справ якого змінюється, до суду, якому буде передано територіальну підсудність судових справ.

Таким чином ВРП доручила Державній судовій адміністрації України вжити невідкладних заходів щодо звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повідомленням про необхідність розгляду питання про відрядження суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

Крім того ДСА України та Служба судової охорони невідкладно мають вжити кадрові, організаційні та фінансові заходи, пов’язані зі збереженням (перевезенням) судових справ, серверів, у тому числі з кадровою та бухгалтерською інформацією суду, територіальна підсудність судових справ якого змінюється, а також забезпечити належні умови діяльності суду, якому передана територіальна підсудність судових справ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.