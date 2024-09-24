У кількох районах Києва не буде газу в будинках з 26 по 27 вересня — адреси

У Шевченківському, Подільському та Оболонському районах Києва із 26 по 27 вересня буде припинено газопостачання. Про це повідомляє Київгаз.
Розподіл газу буде тимчасово припинено у зв’язку з проведенням планових робіт із заміни обладнання.
Тож з 26 вересня з 9:00 по 27 вересня 18:00 газопостачання буде припинено за наступними адресами:
Подільський район:
Шевченківський район:
Оболонський район:
«Мешканців вказаних будинків просимо перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень Правил безпеки систем газопостачання. Просимо надати представникам АТ «КИЇВГАЗ» безперешкодний доступ до всіх газифікованих приміщень будинків», — додали у Київгазі.
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