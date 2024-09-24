У кількох районах Києва не буде газу в будинках з 26 по 27 вересня — адреси

У Шевченківському, Подільському та Оболонському районах з 26 по 27 вересня буде припинено газопостачання.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Шевченківському, Подільському та Оболонському районах Києва із 26 по 27 вересня буде припинено газопостачання. Про це повідомляє Київгаз.

Розподіл газу буде тимчасово припинено у зв’язку з проведенням планових робіт із заміни обладнання.

Тож з 26 вересня з 9:00 по 27 вересня 18:00 газопостачання буде припинено за наступними адресами:

Подільський район:

вул. Олексія Терьохіна, 7

вул. Кирилівська, 103

вул. Копилівська, 69, 38, 1/7

вул. Сирецька, 33, 25А, 37

пров. Бондарський, 3

вул. Петропавлівська, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37

вул. Олени Теліги, 12Б

пров. Рясний, 17, 24

Шевченківський район:

вул. Ризька, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А

вул. Дорогожицька, 20

вул. Ольжича, 25

вул. Володимира Сальського, 19, 4

вул. Бакинська, 30, 6/2, 22

вул. Максима Берлінського, 12

вул. Вавілових, 3, 10

вул. Щусєва, 29/5

вул. Олешківська, 8/1

Оболонський район:

просп. Степани Бандери, 11

«Мешканців вказаних будинків просимо перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень Правил безпеки систем газопостачання. Просимо надати представникам АТ «КИЇВГАЗ» безперешкодний доступ до всіх газифікованих приміщень будинків», — додали у Київгазі.

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