В Реестре военнообязанных «Оберег» автоматически появятся данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК

А также постановка на военный учет мужчин до 25 лет будет проходить автоматически без прохождения ВЛК – это нужно для ускорения формирования базы данных обо всех мужчинах, которых могут призвать.

Если раньше Реестр военнообязанных «Оберег» «не видел» данные об отдельных мужчинах, которые по тем или иным причинам никогда не становились на военный учет и не посещали ТЦК, то теперь соответствующий пробел исправят путем автоматической передачи данных из других реестров. Если мужчина когда-то получал паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт, то данные о нем обязательно есть в Демографическом реестре. Согласно новому постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 эти данные из Демографического реестра будут автоматически «перетекать» в Реестр «Оберег», поэтому ТЦК сможет «видеть всех».

«Данные по всем мужчинам от 16 до 60 будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы, Минюста и Администрации Государственной пограничной службы» - пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Кроме того, она отметила, что ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет в качестве призывников без посещения ТЦК и медицинской комиссии. «Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей. Актуальность находящихся за рубежом военных электронных документов для мужчин 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ГМС.

Таким образом, установление лиц и проверка сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах будет осуществляться автоматически путем электронного информационного взаимодействия между электронными ресурсами.

Как указано в постановлении 932, внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и взятие на военный учет граждан мужчин от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе , которые находятся за пределами Украины, будет осуществляться путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Реестра «Оберег» средствами системы Трембита. То есть данные из Демографического реестра попадут в Реестр «Оберег» автоматически и для этого не нужно будет, чтобы ТЦК вносило их «вручную».

Государственная миграционная служба в течение 10 рабочих дней должна обеспечить формирование перечня мужчин от 16 до 60 лет, сведения о которых подлежат внесению в Реестр «Оберег» с учетом информации Демографического реестра и ведомственной информационной системы ГМС, и передать сведения в Администрацию Государственной пограничной службы.

В свою очередь Министерство обороны в течение 10 рабочих дней со дня получения от Администрации Государственной пограничной службы сведений о мужчинах от 16 до 60 лет должно обеспечить внесение записей или изменений в записи в Реестре «Оберег».

Взятие на военный учет мужчин от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе находящихся за пределами Украины, будет осуществляться без прохождения медицинского осмотра.

Администрация Госпогранслужбы в течение 10 дней со дня получения перечня граждан Украины от ГМС разово организует его обработку с помощью информационно-коммуникационной системы пограничного контроля Гарт-1 и дополняет указанный перечень сведениями о дате выезда за пределы Украины в отношении граждан Украины, пересекших государственную границу и не вернувшихся на территории Украины.

В Реестр «Оберег» будут вноситься сведения о мужчинах от 17 до 25 лет, не состоящих на военном учете для их взятия на военный учет без прохождения медицинского осмотра, которые находятся в Украине и обратились за оформлением (в том числе вместо утраченного или похищенного), обменом паспорта гражданина или загранпаспорта.

Также в Реестр «Оберег» попадут данные о мужчинах от 17 до 25 лет, которые находятся за пределами Украины и обратились в паспортный сервис за границей за оформлением, обменом, получением украинского или загранпаспорта.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 в виде Порядка реализации экспериментального проекта. О целях указанных изменений ранее подробно писала «Судебно-юридическая газета».

Отметим, что в Реестр «Оберег» попадут такие данные о мужчинах от 16 до 25 лет, как оцифрованный образ лица, место жительства и местонахождение, реквизиты паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение в Украину.

Автор: Наталья Мамченко

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