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В Реестре военнообязанных «Оберег» автоматически появятся данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК

07:50, 20 августа 2024
А также постановка на военный учет мужчин до 25 лет будет проходить автоматически без прохождения ВЛК – это нужно для ускорения формирования базы данных обо всех мужчинах, которых могут призвать.
В Реестре военнообязанных «Оберег» автоматически появятся данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК
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Если раньше Реестр военнообязанных «Оберег» «не видел» данные об отдельных мужчинах, которые по тем или иным причинам никогда не становились на военный учет и не посещали ТЦК, то теперь соответствующий пробел исправят путем автоматической передачи данных из других реестров. Если мужчина когда-то получал паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт, то данные о нем обязательно есть в Демографическом реестре. Согласно новому постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 эти данные из Демографического реестра будут автоматически «перетекать» в Реестр «Оберег», поэтому ТЦК сможет «видеть всех».

«Данные по всем мужчинам от 16 до 60 будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы, Минюста и Администрации Государственной пограничной службы» - пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Кроме того, она отметила, что ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет в качестве призывников без посещения ТЦК и медицинской комиссии. «Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей. Актуальность находящихся за рубежом военных электронных документов для мужчин 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ГМС.

Таким образом, установление лиц и проверка сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах будет осуществляться автоматически путем электронного информационного взаимодействия между электронными ресурсами.

Как указано в постановлении 932, внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и взятие на военный учет граждан мужчин от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе , которые находятся за пределами Украины, будет осуществляться путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Реестра «Оберег» средствами системы Трембита. То есть данные из Демографического реестра попадут в Реестр «Оберег» автоматически и для этого не нужно будет, чтобы ТЦК вносило их «вручную».

Государственная миграционная служба в течение 10 рабочих дней должна обеспечить формирование перечня мужчин от 16 до 60 лет, сведения о которых подлежат внесению в Реестр «Оберег» с учетом информации Демографического реестра и ведомственной информационной системы ГМС, и передать сведения в Администрацию Государственной пограничной службы.

В свою очередь Министерство обороны в течение 10 рабочих дней со дня получения от Администрации Государственной пограничной службы сведений о мужчинах от 16 до 60 лет должно обеспечить внесение записей или изменений в записи в Реестре «Оберег».

Взятие на военный учет мужчин от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе находящихся за пределами Украины, будет осуществляться без прохождения медицинского осмотра.

 Администрация Госпогранслужбы в течение 10 дней со дня получения перечня граждан Украины от ГМС разово организует его обработку с помощью информационно-коммуникационной системы пограничного контроля Гарт-1 и дополняет указанный перечень сведениями о дате выезда за пределы Украины в отношении граждан Украины, пересекших государственную границу и не вернувшихся на территории Украины.

В Реестр «Оберег» будут вноситься сведения о мужчинах от 17 до 25 лет, не состоящих на военном учете для их взятия на военный учет без прохождения медицинского осмотра, которые находятся в Украине и обратились за оформлением (в том числе вместо утраченного или похищенного), обменом паспорта гражданина или загранпаспорта.

Также в Реестр «Оберег» попадут данные о мужчинах от 17 до 25 лет, которые находятся за пределами Украины и обратились в паспортный сервис за границей за оформлением, обменом, получением украинского или загранпаспорта.

 Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 в виде Порядка реализации экспериментального проекта. О целях указанных изменений ранее подробно писала «Судебно-юридическая газета».

Отметим, что в Реестр «Оберег» попадут такие данные о мужчинах от 16 до 25 лет, как оцифрованный образ лица, место жительства и местонахождение, реквизиты паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение в Украину.

Автор: Наталья Мамченко 

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