В Николаевской области вопреки закону передали в частные руки земли лесного фонда стоимостью 54 млн грн, — прокуратура

В государственную собственность через суд вернули землю площадью более 12 гектаров стоимостью 54 миллиона гривен.

Первомайским горрайонным судом поддержана позиция Первомайской окружной прокуратуры и удовлетворен иск о возвращении государству земельных участков лесного фонда площадью более 12 га стоимостью 54 млн грн, с расположенным на них водным объектом – озером. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как сообщается, Госгеокадастром, вопреки законодательно определенному запрету на передачу земель лесного фонда и водных объектов в собственность граждан, принято решение о предоставлении в собственность девяти физическим лицам земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства, частично налагаемых на земли лесного фонда, с расположенным на них озером.

В результате незаконных действий государственного органа земли лесного фонда и расположенное в пределах этих земель озеро безосновательно изъято из государственной собственности и постоянного пользования специализированного государственного предприятия и переданы в частную собственность под видом земель сельскохозяйственного назначения.

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