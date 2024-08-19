Перечислил почти 100 тысяч за несуществующее авто: жителя Николаева обманули аферисты

Мужчина хотел через Интернет купить Volkswagen Passat, но наткнулся на мошенников.

Житель Николаева заплатил почти сто тысяч за несуществующий автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На одной из интернет-платформ он хотел приобрести Volkswagen Passat. Покупатель несколько раз перечислял деньги якобы на оплату административных услуг таможенной службы и за доставку автомобиля из другой страны. После того как продавец в очередной раз не вышел на связь, заявитель понял, что имел дело с мошенниками.

В результате мужчину обманули на 95 тысяч гривен.

Правоохранители проводят досудебное расследование и устанавливают личность афериста.

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