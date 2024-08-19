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Перерахував майже 100 тисяч за неіснуюче авто: жителя Миколаєва ошукали аферисти

22:54, 19 серпня 2024
Чоловік хотів через Інтернет купити Volkswagen Passat, але натрапив на шахраїв.
Перерахував майже 100 тисяч за неіснуюче авто: жителя Миколаєва ошукали аферисти
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Мешканець Миколаєва заплатив майже сто тисяч за неіснуючий автомобіль. Про це повідомляє пресслужба поліції.

На одній з інтернет-платформ він хотів придбати Volkswagen Passat.  Покупець кілька разів перераховував гроші нібито на сплату адміністративних послуг митної служби та за доставку автівки з іншої країни. Після того, як продавець в черговий раз не вийшов на зв’язок, заявник зрозумів, що мав справу з шахраями.

У результаті чоловіка ошукали на 95 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють особу афериста.

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