Перерахував майже 100 тисяч за неіснуюче авто: жителя Миколаєва ошукали аферисти

Чоловік хотів через Інтернет купити Volkswagen Passat, але натрапив на шахраїв.

Мешканець Миколаєва заплатив майже сто тисяч за неіснуючий автомобіль. Про це повідомляє пресслужба поліції.

На одній з інтернет-платформ він хотів придбати Volkswagen Passat. Покупець кілька разів перераховував гроші нібито на сплату адміністративних послуг митної служби та за доставку автівки з іншої країни. Після того, як продавець в черговий раз не вийшов на зв’язок, заявник зрозумів, що мав справу з шахраями.

У результаті чоловіка ошукали на 95 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють особу афериста.

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