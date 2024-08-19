На Миколаївщині всупереч закону передали в приватні руки землі лісового фонду вартістю 54 млн грн, — прокуратура

У державну власність через суд повернули землю площею понад 12 гектарів вартістю 54 мільйонів гривень.

Первомайським міськрайонним судом підтримано позицію Первомайської окружної прокуратури та задоволено позов про повернення державі земельних ділянок лісового фонду площею понад 12 га вартістю 54 млн грн, з розташованим на них водним об’єктом – озером. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як повідомляється, Держгеокадастром, всупереч законодавчо визначеній забороні на передачу земель лісового фонду та водних об’єктів у власність громадян, прийнято рішення про надання у власність дев’яти фізичним особам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які частково накладаються на землі лісового фонду, з розташованим на них озером.

Внаслідок незаконних дій державного органу землі лісового фонду та розташоване в межах цих земель озеро безпідставно вилучені з державної власності та постійного користування спеціалізованого державного підприємства та передані у приватну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення.

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