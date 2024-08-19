На Миколаївщині всупереч закону передали в приватні руки землі лісового фонду вартістю 54 млн грн, — прокуратура

Первомайським міськрайонним судом підтримано позицію Первомайської окружної прокуратури та задоволено позов про повернення державі земельних ділянок лісового фонду площею понад 12 га вартістю 54 млн грн, з розташованим на них водним об’єктом – озером. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Як повідомляється, Держгеокадастром, всупереч законодавчо визначеній забороні на передачу земель лісового фонду та водних об’єктів у власність громадян, прийнято рішення про надання у власність дев’яти фізичним особам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які частково накладаються на землі лісового фонду, з розташованим на них озером.
Внаслідок незаконних дій державного органу землі лісового фонду та розташоване в межах цих земель озеро безпідставно вилучені з державної власності та постійного користування спеціалізованого державного підприємства та передані у приватну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення.
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