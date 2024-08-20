У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК

А також постановка на військовий облік чоловіків до 25 років буде відбуватися автоматично без проходження ВЛК – це потрібно для прискорення формування бази даних про всіх чоловіків, яких можуть призвати.

Якщо раніше Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» «не бачив» дані про окремих чоловіків, які з тих чи інших причин ніколи не ставали на військовий облік і не відвідували ТЦК, то тепер відповідну прогалину виправлять шляхом автоматичної передачі даних з інших реєстрів. Якщо чоловік колись отримував паспорт у вигляді ID-картки чи закордонний паспорт, то дані про нього обов’язково є у Демографічному реєстрі. Відповідно до нової постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 ці дані з Демографічного реєстру автоматично «перетікатимуть» до Реєстру «Оберіг», тому ТЦК зможе «бачити всіх».

«Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби, Мінʼюста і Адміністрації Державної прикордонної служби» - пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Крім того, вона зазначила, що хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії. «Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів» - зазначила заступниця міністра.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном.

Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18-60 років, що знаходяться за кордоном, перевірятиметься через взаємодію із ДМС.

Таким чином, встановлення осіб та перевірка відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів буде здійснюватися автоматично – шляхом електронної інформаційної взаємодії між електронними ресурсами.

Як зазначено у постанові 932, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» і взяття на військовий облік громадян чоловіків від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, буде здійснюватися шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру «Оберіг» засобами системи Трембіта.

Тобто, дані з Демографічного реєстру потраплять до Реєстру «Оберіг» автоматично і для цього не потрібно буде, аби ТЦК вносило їх «вручну».

Державна міграційна служба протягом 10 робочих днів повинна забезпечити формування переліку чоловіків від 16 до 60 років, відомості про яких підлягають внесенню до Реєстру «Оберіг» з урахуванням інформації Демографічного реєстру та відомчої інформаційної системи ДМС, та передати відомості до Адміністрації Державної прикордонної служби.

В свою чергу, Міністерство оборони протягом 10 робочих днів з дня отримання від Адміністрації Державної прикордонної служби відомостей про чоловіків від 16 до 60 років повинно забезпечити внесення записів або змін до записів в Реєстрі «Оберіг».

Взяття на військовий облік чоловіків від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, буде здійснюватися без проходження медичного огляду.

Адміністрація Держприкордонслужби протягом 10 днів з дня отримання переліку громадян України від ДМС разово організовує його обробку за допомогою інформаційно-комунікаційної системи прикордонного контролю Гарт-1 та доповнює зазначений перелік відомостями про дату виїзду за межі України стосовно громадян України, які перетнули державний кордон та не повернулися на територію України.

До Реєстру «Оберіг» будуть вноситися відомості про чоловіків від 17 до 25 років, які не перебувають на військовому обліку для їх взяття на військовий облік без проходження медичного огляду, та які перебувають в Україні і звернулися за оформленням (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміном паспорта громадянина України чи закордонного паспорта.

Також до Реєстру «Оберіг» потраплять дані про чоловіків від 17 до 25 років, які перебувають за межами України і звернулися до паспортного сервісу за кордоном за оформленням, обміном, отриманням українського чи закордонного паспорта.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 932 у вигляді Порядку реалізації експериментального проекту. Про мету зазначених змін раніше детально писала «Судово-юридична газета».

Зазначимо, що до Реєстру «Оберіг» потраплять такі дані про чоловіків віком від 16 до 25 років, як відцифрований образ обличчя, місце проживання та місце перебування, реквізити паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

Автор: Наталя Мамченко

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