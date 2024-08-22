Данные о наличии пациента в электронной системе здравоохранения смогут автоматически передаваться на Портал Дія

С центральной базы данных электронной системы здравоохранения на Портал Дія будет передаваться информация о наличии сведений о пациенте в базе данных ЭСОЗ.

С центральной базы данных электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) данные о пациентах смогут передаваться по запросу на Портал Дія. Соответствующий закон 21 августа приняла Верховная Рада (законопроект Кабмина 10293).

Напомним, в медицинскую информацию, хранящуюся в ЕСОЗ, входят данные о визитах к врачу, госпитализации, планах лечения и прочее.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», недавно Кабмин ввел новацию, по которой в Дія будут отображаться медицинские данные пациента.

Пользователи приложения Дія могут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). Кроме того, в Дія можно будет внести изменения в персональные данные, хранящиеся в ЭСОЗ, если какая-либо информация больше не актуальна. Например, о своем номере телефона, фамилии или месте проживания.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в команде по цифровизации Минобороны планируется реализовать интеграцию с ЭСОЗ для подтягивания диагнозов и медицинских документов для военнообязанных.

Также мы писали, что в соответствии с новым постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет.

Как пояснила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, мужчины от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

«Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Также мужчин от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех мужчин, которые проживают за границей.

Какие изменения внесла Верховная Рада

Итак, Верховная Рада внесла изменения в статью 24-2 Основ законодательства Украины о здравоохранении/

Установлено, что средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія), средствами мобильной связи и сервисов обмена сообщениями в сети Интернет, может обеспечиваться отправка пациентам текстовых сообщений, необходимых для их медицинского обслуживания.

В целях отправки текстовых сообщений из центральной базы данных электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) передается следующая информация:

в Единый государственный веб-портал электронных услуг – сведения о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика соответствующих пациентов и данные, содержащиеся в текстовых сообщениях;

к информационно-коммуникационным системам поставщиков электронных коммуникационных услуг – сведения о номере мобильного телефона соответствующих пациентов и данные, содержащиеся в текстовых сообщениях.

С целью обеспечения пользования пациентом электронным кабинетом пациента, функционирующего на Едином государственном веб-портале электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія)), из центральной базы данных ЭСОЗ в Единый государственный веб-портал электронных услуг по запросу, полученному от него, и с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита» передается информация о наличии или отсутствии сведений о пациенте в центральной базе данных электронной системы здравоохранения.

Напомним, что для верификации данных о пациенте из электронной системы здравоохранения в Демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков в порядке электронного информационного взаимодействия могут передаваться такие сведения о физических лицах, которые зарегистрированы в электронной системе здравоохранения или которых предполагается в ней зарегистрировать:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

дата рождения/смерти;

пол;

сведения, подтверждающие полномочия родителей пациентов как их законных представителей;

реквизиты (тип, название документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, выдавший документ, срок действия документа) документа, удостоверяющего личность и сведения о котором внесены в электронную систему здравоохранения;

реквизиты (серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, выдавший документ) свидетельства о рождении или документа о регистрации рождения, выданного компетентным органом иностранного государства и легализованного в установленном порядке;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

Информационное взаимодействие между ЭСОЗ и Демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния граждан и Государственным реестром физических лиц - налогоплательщиков осуществляется с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и/или с использованием единой информационной системы МВД.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в постановлении 932 установил, что внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и взятие на военный учет граждан мужчин от 16 лет, которым в год взятие на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе находящихся за пределами Украины, будет осуществляться путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Реестра «Оберег» средствами системы Трембита.

Автор: Наталья Мамченко

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