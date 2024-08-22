Данные о наличии пациента в электронной системе здравоохранения смогут автоматически передаваться на Портал Дія

С центральной базы данных электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) данные о пациентах смогут передаваться по запросу на Портал Дія. Соответствующий закон 21 августа приняла Верховная Рада (законопроект Кабмина 10293).
Напомним, в медицинскую информацию, хранящуюся в ЕСОЗ, входят данные о визитах к врачу, госпитализации, планах лечения и прочее.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», недавно Кабмин ввел новацию, по которой в Дія будут отображаться медицинские данные пациента.
Пользователи приложения Дія могут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). Кроме того, в Дія можно будет внести изменения в персональные данные, хранящиеся в ЭСОЗ, если какая-либо информация больше не актуальна. Например, о своем номере телефона, фамилии или месте проживания.
Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в команде по цифровизации Минобороны планируется реализовать интеграцию с ЭСОЗ для подтягивания диагнозов и медицинских документов для военнообязанных.
Также мы писали, что в соответствии с новым постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет.
Как пояснила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, мужчины от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.
«Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.
Также мужчин от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех мужчин, которые проживают за границей.
Какие изменения внесла Верховная Рада
Итак, Верховная Рада внесла изменения в статью 24-2 Основ законодательства Украины о здравоохранении/
Установлено, что средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія), средствами мобильной связи и сервисов обмена сообщениями в сети Интернет, может обеспечиваться отправка пациентам текстовых сообщений, необходимых для их медицинского обслуживания.
В целях отправки текстовых сообщений из центральной базы данных электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) передается следующая информация:
С целью обеспечения пользования пациентом электронным кабинетом пациента, функционирующего на Едином государственном веб-портале электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія)), из центральной базы данных ЭСОЗ в Единый государственный веб-портал электронных услуг по запросу, полученному от него, и с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита» передается информация о наличии или отсутствии сведений о пациенте в центральной базе данных электронной системы здравоохранения.
Напомним, что для верификации данных о пациенте из электронной системы здравоохранения в Демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков в порядке электронного информационного взаимодействия могут передаваться такие сведения о физических лицах, которые зарегистрированы в электронной системе здравоохранения или которых предполагается в ней зарегистрировать:
Информационное взаимодействие между ЭСОЗ и Демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния граждан и Государственным реестром физических лиц - налогоплательщиков осуществляется с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и/или с использованием единой информационной системы МВД.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в постановлении 932 установил, что внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и взятие на военный учет граждан мужчин от 16 лет, которым в год взятие на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе находящихся за пределами Украины, будет осуществляться путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Реестра «Оберег» средствами системы Трембита.
Автор: Наталья Мамченко
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