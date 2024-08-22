Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) дані про пацієнтів зможуть передаватися за запитом до Порталу Дія. Відповідний закон 21 серпня ухвалила Верховна Рада (законопроект Кабміну 10293).

Нагадаємо, до медичної інформації, що зберігається в ЕСОЗ, входять дані про візити до лікаря, госпіталізації, плани лікування та інше.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», нещодавно Кабмін запровадив новацію, за якою у Дії відображатимуться медичні дані пацієнта.

Користувачі застосунку Дія можуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Окрім цього, у Дії можна буде внести зміни до персональних даних, які зберігаються в ЕСОЗ, якщо якась інформація більше не актуальна. Наприклад, про свій номер телефону, прізвище чи місце проживання.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», у команді з цифровізації Міноборони планують реалізувати інтеграцію з ЕСОЗ для підтягування діагнозів та медичних документів для військовозобов’язаних.

Також ми писали, що відповідно до нової постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років.

Як пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії.

«Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів» - зазначила заступниця міністра.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном.

Які зміни внесла Верховна Рада

Отже, Верховна Рада внесла зміни до статті 24-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я

Встановлено, що засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), засобами мобільного зв’язку та сервісів обміну повідомленнями в мережі Інтернет може забезпечуватися надсилання пацієнтам текстових повідомлень, необхідних для здійснення їхнього медичного обслуговування.

З метою надсилання текстових повідомлень з центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) передається така інформація:

до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг – відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків відповідних пацієнтів та дані, що містяться в текстових повідомленнях;

до інформаційно-комунікаційних систем постачальників електронних комунікаційних послуг – відомості про номер мобільного телефону відповідних пацієнтів та дані, що містяться в текстових повідомленнях.

З метою забезпечення користування пацієнтом електронним кабінетом пацієнта, що функціонує на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), з центральної бази даних ЕСОЗ до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг за запитом, отриманим від нього, та з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» передається інформація про наявність або відсутність відомостей про пацієнта в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, що наразі для зокрема верифікації даних про пацієнта з електронної системи охорони здоров’я до Демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку електронної інформаційної взаємодії можуть передаватися такі відомості про фізичних осіб, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я або яких передбачається в ній зареєструвати:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження/смерті;

стать;

відомості, що підтверджують повноваження батьків пацієнтів як їх законних представників;

реквізити (тип, назва документа, серія (за наявності), номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа) документа, що посвідчує особу та відомості про який внесено до електронної системи охорони здоров’я;

реквізити (серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ) свідоцтва про народження або документа про реєстрацію народження, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Інформаційна взаємодія між ЕСОЗ та Демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану громадян та Державним реєстром фізичних осіб - платників податків здійснюється з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та/або з використанням єдиної інформаційної системи МВС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін у постанові 932 встановив, що внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» і взяття на військовий облік громадян чоловіків від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, буде здійснюватися шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру «Оберіг» засобами системи Трембіта.

Автор: Наталя Мамченко

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