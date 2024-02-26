Цифровізація в українській медицині: які дані пацієнтів зберігаються в електронній системі

МОЗ України впроваджує електронну систему охорони здоров'я для підвищення якості медичних послуг.

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Міністерство охорони здоров'я України представило інноваційну електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ), яка складається з центральної бази даних (ЦБД) та медичних інформаційних систем (МІС). ЦБД, яка належить державі через Національну службу здоров'я України (НСЗУ), спільно з МІС забезпечує зберігання медичних даних у цифровому форматі та їхню обмін між медичними закладами. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Ця ініціатива спрямована на полегшення роботи медичних працівників та покращення надання медичних послуг пацієнтам. Завдяки ЕСОЗ, медичні заклади можуть зберігати інформацію у цифровому вигляді, включаючи електронні рецепти, направлення та медичні висновки.

Важливим аспектом є збереження персональних даних пацієнтів у ЦБД, яке здійснюється за допомогою унікального ідентифікатора та шифрування для забезпечення конфіденційності. Пацієнти можуть бути впевнені у безпеці своїх особистих даних та отримати доступ до необхідних медичних послуг.

До медичної інформації, що зберігається в ЕСОЗ, входять дані про візити до лікаря, госпіталізації, плани лікування та інше. Ця інформація забезпечує медичним працівникам повний і актуальний образ стану здоров'я пацієнта для прийняття ефективних рішень.

У світлі цих нововведень, робота з медичною інформацією стає більш ефективною та зручною як для медичних працівників, так і для пацієнтів. Реалізація ЕСОЗ відкриває нові можливості для розвитку сучасної системи охорони здоров'я в Україні.

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