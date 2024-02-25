Судді та працівники апарату КЦС ВС стали донорами крові, фото

Колектив КЦС ВС здійснив донацію для потреб інституту серцево-судинної хірургії.

Фото: supreme.court.gov.ua

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Судді та працівники Верховного Суду здали кров для потреб інституту серцево-судинної хірургії. Про це повідомила пресслужба ВС.

До колективної донації долучилися судді КЦС ВС, керівник секретаріату КЦС ВС та працівники апарату Суду, а забір донорської крові забезпечила виїзна бригада Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова.

«Закликаємо всіх, хто не має медичних протипоказань та інших обмежень, ставати донорами крові, а отже – і рятівниками життів», - йдеться у повідомленні.

Фото: supreme.court.gov.ua

Раніше ми писали, що 29 суддів та працівників апарату КАС ВС стали донорами крові.

Також судді та працівники Харківського апеляційного суду та загальних судів області стали донорами крові.

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