«Поховав» дружину, щоб виїхати за кордон: прикордонники викрили нову схему ухилянтів

Чоловік намагався виїхати за кордон як батько-одинак за допомогою фальшивого свідоцтва про смерть дружини.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Чоловік, намагаючись виїхати за кордон, подав фальшиве свідоцтво про смерть своєї дружини, сподіваючись отримати можливість подорожувати як батько-одинак. Проте, ретельна перевірка прикордонниками розкрила цю спробу обману, – повідомила Державна прикордонна служба України.

Чоловік був затриманий на пункті пропуску, коли виявилося, що документи, які він надав, містили підроблені дані. Під час опитування чоловік зізнався, що його дружина жива, і що фальшиве свідоцтво про смерть він отримав від водія автобуса, яким мав намір подорожувати до Угорщини.

Обом чоловікам доведеться відповідати за цей неправомірний та небезпечний крок перед законом.

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