Руслан Стефанчук анонсував новий рівень спікерської співпраці між Україною та США

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив загадкову заяву щодо співпраці з Конгресом США.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що питання України буде просуватися у Конгресі США, а також анонсував новий рівень спікерської співпраці між країнами. Про це він сказав під час форуму «Україна. Рік 2024».

«Ми не скидуємо з питань наші відносини з Конгресом США. Ми цінуємо двопалатну та двопартійну підтримку, яку ми мажмо сьогодні, і ми будемо продовжувати.

Найближчим часом, буквально завтра-післязавтра, ви отримаєте новий приклад спікерської співпраці на рівні того, як треба просувати інтереси України в Конгресі США», - сказав він.

Раніше ми писали, що 25 лютого проходить форум «Україна. Рік 2024», у якому приймає участь військово-політичне керівництво країни.

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