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У США заміряли рівень довіри до Верховного суду і прийшли до невтішного висновку

Як зазначається, опитування показує, що Верховний суд США продовжує стикатися з різким несхваленням, а питання вилучення колишнього президента Дональда Трампа з бюлетенів розділяє американців.

Переатестувати СБУ, посилити САП, перевірити суддів Верховного Суду, збільшити кількість суддів ВАКС наполовину – що передбачає Матриця реформ

Серед нових рекомендацій, погоджених з донорами – проведення переатестації СБУ та посилення контролю за Службою безпеки.

У НАДС розповіли, як судам вирішити проблему з різним розміром посадових окладів секретарів судового засідання

Проблему мають вирішити керівники апаратів судів за погодженням з НАДС, але НАДС потрібне обґрунтування.

Кабмін вніс зміни до Схеми посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя

Схему доповнено посадою помічника члена Вищої ради правосуддя.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

  1. В Україні

«Україна. Рік 2024»: онлайн-трансляція форуму

11:27, 25 лютого 2024
Форум присвячений різним аспектам майбутнього України.
«Україна. Рік 2024»: онлайн-трансляція форуму
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У неділю, 25 лютого, проходить форум «Україна. Рік 2024», у якому приймає участь військово-політичне керівництво країни.

Під час заходу обговорять різні аспекти майбутнього України.

На порядку денному будуть питання інтеграції України до ЄС та НАТО, розвитку армії, відновлення фізичного та психічного здоров’я громадян, підтримки бізнесу тощо.

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    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
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    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду