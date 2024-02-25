«Україна. Рік 2024»: онлайн-трансляція форуму

Форум присвячений різним аспектам майбутнього України.

У неділю, 25 лютого, проходить форум «Україна. Рік 2024», у якому приймає участь військово-політичне керівництво країни.

Під час заходу обговорять різні аспекти майбутнього України.

На порядку денному будуть питання інтеграції України до ЄС та НАТО, розвитку армії, відновлення фізичного та психічного здоров’я громадян, підтримки бізнесу тощо.

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