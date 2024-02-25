«Украина. Год 2024»: онлайн-трансляция форума

Форум посвящен разным аспектам будущего Украины.

В воскресенье, 25 февраля, проходит форум «Украина. Год 2024», в котором принимает участие военно-политическое руководство страны.

Во время мероприятия обсудят разные аспекты будущего Украины.

На повестке дня будут вопросы интеграции Украины в ЕС и НАТО, развитие армии, восстановление физического и психического здоровья граждан, поддержка бизнеса и т.д.

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