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  1. В Украине

Как военнослужащим получить одноразовую денежную помощь в случае установления инвалидности: разъяснение

20:34, 25 февраля 2024
Получить такую помощь можно не позднее чем через 3 года после выдачи соответствующей справки МСЭК.
Как военнослужащим получить одноразовую денежную помощь в случае установления инвалидности: разъяснение
Фото: depositphotos.com
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Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило, как военнослужащим получить одноразовую денежную помощь в случае установления инвалидности. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Військовослужбовці, які мають довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності, мають можливість отримати одноразову грошову допомогу (ОГД). Про це повідомляє Урядовий портал.

Отримати таку допомогу можна не пізніше ніж через 3 роки після видачі відповідної довідки МСЕК.

Тим, хто служить, потрібно подати відповідний рапорт до командира військової частини.

Колишнім військовослужбовцям, які звільнилися із ЗСУ, треба подати документи до ТЦК та СП, де вони перебувають на обліку.

За місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних.

Також потрібно підготувати копії:

  • паспорта;
  • ідентифікаційного номера;
  • номера банківського рахунку;
  • довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини;
  • постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний звʼязок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);
  • довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;
  • витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням.

Особам, які звільнилися із ЗСУ, необхідно також подати витяг із наказу військової частини, який підтверджує їхнє виключення зі списків у звʼязку зі звільненням.

Комісія Міноборони ухвалює рішення про призначення ОГД та доводить їх військовій частині або ОТЦК та СП відповідно, які здійснюють виплати грошової допомоги.

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