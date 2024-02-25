Во Львовской области разоблачили мошенническую схему продажи несуществующих автозапчастей

Злоумышленники, находясь в местах лишения свободы, разработали мошенническую схему завладения средствами граждан.

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении трем участникам организованной группы в мошенничестве, а также их пособникам – двоим мужчинам.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемые, находясь в местах лишения свободы, разработали мошенническую схему завладения средствами граждан.

«Для этого осужденные, используя фейковые аккаунты в соцсети Facebook, размещали объявления о продаже автозапчастей. В переписке обсуждали с «покупателями» детали оплаты и отправки товара, которого фактически не было», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что потерпевшие осуществляли предоплату за несуществующий товар на банковские счета, а ни один заказ не поступал «клиентам».

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские и сим-карты, черновые записи.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности.

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