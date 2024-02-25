На Львівщині викрили шахрайську схему продажу неіснуючих автозапчастин

Зловмисники, перебуваючи в місцях позбавлення волі, розробили шахрайську схему заволодіння коштами громадян.

У Львівській області правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи у шахрайстві, а також їх пособникам – двом чоловікам.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрювані, перебуваючи в місцях позбавлення волі, розробили шахрайську схему заволодіння коштами громадян.

«Для цього засуджені, використовуючи фейкові акаунти у соцмережі Facebook, розміщували оголошення про продаж автозапчастин. У листуванні обговорювали з «покупцями» деталі оплати та відправки товару, якого фактично не було», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що потерпілі здійснювали передоплату за неіснуючий товар на банківські рахунки, а жодне замовлення не надходило до «клієнтів».

В ході обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські та сім-картки, чорнові записи.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі епізоди протиправної діяльності.

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