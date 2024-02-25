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Кабмін погодив зміни до порядку виплат дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

13:56, 25 лютого 2024
Законопроект передбачає запровадження виплати одноразової допомоги після отримання повної загальної середньої освіти тим закладом, який дитина закінчує.
Кабмін погодив зміни до порядку виплат дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
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Уряд погодив законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо виплати одноразової допомоги здобувачам освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа». Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Чинна редакція Закону встановлює, що випускники закладів освіти, які є сиротами або позбавленими батьківського піклування, забезпечуються коштом закладу освіти або відповідної установи одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою.

Водночас Стаття 25 Закону встановлює, що порядок відшкодування витрат, які пов’язані з утриманням цих дітей, а також нарахування їм грошових виплат у разі працевлаштування, вступу до закладу освіти та інших виплат, встановлює Кабінет Міністрів України.

Ця суперечність між статтями Закону призводить до того, що заклади освіти змушені ухвалювати рішення щодо можливості здійснення виплати випускникам, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, які не працевлаштувалися з незалежних від них причин (якщо випускник був призваний на строкову військову службу в ЗСУ, жінка завагітніла або має дитину у віці до 3-ох років).

Внесення змін до Закону допоможе врегулювати розбіжності між статтями Закону та зняти соціальну напругу з працівників закладів освіти, відповідальних за таку виплату, та випускників, які є дітьми-сиротами або позбавленими батьківського піклування.

Законопроект передбачає запровадження виплати одноразової допомоги після отримання повної загальної середньої освіти тим закладом, який дитина закінчує. Надалі це рішення спрямують до Верховної Ради України.

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