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Кабмин согласовал изменения в порядок выплат детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки

13:56, 25 февраля 2024
Законопроект предусматривает введение выплаты одноразового пособия после получения полного общего среднего образования тем заведением, которое ребенок заканчивает.
Кабмин согласовал изменения в порядок выплат детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки
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Правительство согласовало законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки» о выплате одноразовой помощи соискателям образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из них числа». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Действующая редакция Закона устанавливает, что выпускники учебных заведений, которые являются сиротами или лишенными родительской опеки, обеспечиваются на средства учебного заведения или соответствующего учреждения одеждой и обувью, а также одноразовой помощью.

В то же время Статья 25 Закона устанавливает, что порядок возмещения расходов, связанных с содержанием этих детей, а также начисления им денежных выплат в случае трудоустройства, поступления в учебное заведение и других выплат, устанавливает Кабинет Министров Украины.

Это противоречие между статьями Закона приводит к тому, что учебные заведения вынуждены принимать решение о возможности осуществления выплаты выпускникам, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, которые не трудоустроились по независимым от них причинам (если выпускник был призван на срочную военную службу в ВСУ, женщина забеременела или имеет ребенка в возрасте до 3-х лет).

Внесение изменений в Закон поможет урегулировать разногласия между статьями Закона и снять социальное напряжение с работников учебных заведений, ответственных за такую выплату, и выпускников, являющихся детьми-сиротами или лишенными родительской опеки.

Законопроект предусматривает введение выплаты одноразового пособия после получения полного общего среднего образования тем заведением, которое ребенок заканчивает. В дальнейшем это решение будет направлено в Верховную Раду Украины.

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