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  1. В мире

Лукашенко заявил, что пойдет на следующие президентские выборы в Беларуси

11:46, 25 февраля 2024
Александр Лукашенко будет баллотироваться на восьмой срок подряд.
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие президентские выборы в Беларуси
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Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что намерен участвовать в президентских выборах в стране, которые пройдут в 2025 году, передает «Радио свобода».

«Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду!», - ответил Лукашенко на вопрос о своем участии в будущих выборах, имея в виду под «ними» оппозиционеров, находящихся за границей.

Отмечается, что 25 февраля Лукашенко принял участие в голосовании на выборах в нижнюю палату парламента Беларуси. Избирательный процесс проходит без независимых наблюдателей и оппозиционных Лукашенко кандидатов.

Ранее сообщалось, что украинца осудили в Беларуси по «оскорбления» Лукашенко.

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