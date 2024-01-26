Украинца осудили в Беларуси по «оскорбления» Лукашенко

Мужчине назначили три года колонии общего режима.

В Беларуси приговорили уроженца Сумской области Владимира Лисицу к 3 годам колонии общего режима по делу об оскорблении самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Осужденного также признали "виновным" в "оскореблении" представителей власти. Помимо лишения свободы суд назначил мужчине штраф в сумме 7400 белорусских рублей (2260 долларов).

Также он должен выплатить по три тысячи белорусских рублей (916 долларов) генпрокурору Беларуси Андрею Шведу и депутату Новополоцкого городского совета Игорю Медзведскому в качестве "морального ущерба".

По данным следствия, мужчина писал к постам в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" нецензурные комментарии в адрес Лукашенко, военкома Гомельской области и нескольких депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

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