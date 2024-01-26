Українця засудили в Білорусі за «образу» Лукашенка

Чоловіку призначили три роки колонії загального режиму.

У Білорусі засудили уродженця Сумської області Володимира Лисицю до 3 років колонії загального режиму у справі про образу самопроголошенного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляють білоруські змі.

Засудженого також визнали "винним" в образі представників влади. Крім позбавлення волі суд призначив чоловікові штраф у сумі 7400 білоруських рублів (2260 доларів).

Також він має виплатити по три тисячі білоруських рублів (916 доларів) генпрокурору Білорусі Андрію Шведу і депутату Новополоцької міської ради Ігорю Медзведському як "моральну шкоду".

За даними слідства, чоловік писав до постів у забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники" нецензурні коментарі на адресу Лукашенка, воєнкома Гомельської області та кількох депутатів Палати представників Національних зборів Білорусі.

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