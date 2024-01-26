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  1. В Украине

Что такое договор пожизненного содержания и какие риски он может нести: во внимание пенсионеров

12:17, 26 января 2024
По договору пожизненного содержания одна сторона передает другой стороне в собственность недвижимое или движимое имущество, взамен чего приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.
Что такое договор пожизненного содержания и какие риски он может нести: во внимание пенсионеров
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, что такое договор пожизненного содержания (ухода) и какие риски он может нести.

Согласно статье 744 Гражданского кодекса Украины, по договору пожизненного содержания (ухода) одна сторона (отчуждатель) передает другой стороне (приобретателю) в собственность жилой дом, квартиру или их часть, другое недвижимое имущество или движимое имущество, имеющее значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.

Как правило, такой вид договора предпочитают лица, нуждающиеся в посторонней помощи, а именно одинокие семейные пары, пожилые люди, пожилые люди лишены опеки и попечительства близких и другие, с целью обеспечения себе содержания и (в том числе) пожизненного ухода. Отчуждателем по договору пожизненного содержания (ухода) может быть любое дееспособное физическое лицо, достигшее совершеннолетия или юридическое лицо.

Договор пожизненного содержания (ухода) заключается письменно и удостоверяется нотариально. Несоблюдение данного требования влечет признание договора недействительным. Отмечается, что право на недвижимое имущество возникает со дня государственной регистрации такого права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Важно понимать, что право собственности приобретателя ограничено, поскольку приобретатель не имеет права до смерти отчуждателя продавать, дарить, менять, передавать в залог или в собственность другому лицу на основании другой сделки.

На имущество, переданное приобретателю по договору пожизненного содержания (ухода), не может быть обращено взыскание в течение жизни отчуждателя.

Целесообразно отметить, что потеря (уничтожение), повреждение имущества, переданного приобретателю, не является основанием для прекращения или уменьшения объема его обязанностей перед отчуждателем.

Кроме того, приобретатель обязан в случае смерти отчуждателя похоронить его, даже если это не было предусмотрено договором пожизненного содержания.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения приобретателем своих обязанностей договор пожизненного содержания (ухода) может быть расторгнут по решению суда по требованию отчуждателя или третьего лица, в пользу которого он был заключен. Также этот договор прекращается со смертью отчуждателя.

Во избежание возможных рисков в Минюсте советуют получить основательную консультацию по заключению такого договора у государственного или частного нотариуса.

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