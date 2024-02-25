У нас высокие шансы потерять Харьков, – нардепка Александра Устинова

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова от «Голоса» заявила, что если Украина не получит дополнительной поддержки от Запада, то существует высокий шанс потерять Купянск и Харьков. Об этом она сказала в комментарии Deutsche Welle.
По ее словам, Авдеевка – это первый шаг, как будет выглядеть Украина.
«Потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий – Харьков. Харьков – это второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек. И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков и снова, если не будет дополнительной поддержки, если не будет боеприпасов и если мы не получим ракеты большей дальности, если у нас не будет F-16, обещанных F-16, этим летом, к сожалению, у нас будет огромная проблема», - сказала она.
Ранее сообщалось, что россия может готовить новое большое наступление на фронте в Украине летом 2024 года.
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