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  1. В Украине

У нас высокие шансы потерять Харьков, – нардепка Александра Устинова

10:49, 25 февраля 2024
Нардепка Александра Устинова отметила, если не будет дополнительной поддержки боеприпасов и самолетов F-16, то этим летом, к сожалению, у Украины будет огромная проблема.
У нас высокие шансы потерять Харьков, – нардепка Александра Устинова
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 Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова от «Голоса» заявила, что если Украина не получит дополнительной поддержки от Запада, то существует высокий шанс потерять Купянск и Харьков. Об этом она сказала в комментарии Deutsche Welle.

По ее словам, Авдеевка – это первый шаг, как будет выглядеть Украина.

«Потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий – Харьков. Харьков – это второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек. И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков и снова, если не будет дополнительной поддержки, если не будет боеприпасов и если мы не получим ракеты большей дальности, если у нас не будет F-16, обещанных F-16, этим летом, к сожалению, у нас будет огромная проблема», - сказала она.

Ранее сообщалось, что россия может готовить новое большое наступление на фронте в Украине летом 2024 года.

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