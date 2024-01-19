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россия может готовить большое наступление в этом году, – FT

17:52, 19 января 2024
По данным американской разведки, цель россии захватить Украину остается неизменной.
россия может готовить большое наступление в этом году, – FT
Источник фото: slovoidilo
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россия может готовить новое большое наступление на фронте в Украине летом 2024 года, существует опасность повторного захвата Харькова и даже Киева. Об этом сообщает Financial Times.

Целью может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, официальные лица не исключают еще одну попытку захвата Харькова или Киева. По данным американской разведки, конечная цель российского диктатора владимира путина в Украине остается неизменной - захватить страну. Это может объяснять продолжение наступательных операций россии на востоке Украины на нескольких направлениях, в частности в районе Авдеевки, а также возле Лимана и Купянска.

Однако один из западных чиновников, комментируя ситуацию для издания, отметил, что перспективы оперативного прорыва как со стороны рф, так и со стороны Украины в 2024 году невелики.

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