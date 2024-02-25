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  1. В Україні

У нас високі шанси втратити Харків, – нардепка Олександра Устінова

10:49, 25 лютого 2024
Нардепка Олександра Устінова зазначила, якщо не буде додаткової підтримки, боєприпасів і літаків F-16, то цього літа, на жаль, в України буде величезна проблема.
У нас високі шанси втратити Харків, – нардепка Олександра Устінова
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Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова від «Голосу» заявила, якщо Україна не отримає додаткової підтримки від Заходу, то існує високий шанс втратити Куп'янськ та Харків. Про це вона сказала в коментарі для Deutsche Welle.

За її словами, Авдіївка - це перший крок, «як буде виглядати Україна».

«Тому що після Авдіївки буде Куп'янськ, і, на жаль, наступний - Харків. Харків - це друге найбільше місто України, в якому проживає понад мільйон людей. І ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп'янськ, який є великим залізничним вузлом, також, на жаль, в нас будуть дуже високі шанси втратити Харків. І знову, якщо не буде додаткової підтримки, якщо не буде боєприпасів і якщо ми не отримаємо ракети більшої дальності, якщо в нас не буде F-16, обіцяних F-16, цього літа, на жаль, в нас буде величезна проблема», - сказала вона.

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