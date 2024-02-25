Компанія SpaceX Ілона Маска могла заблокувати супутниковий інтернет на Тайвані — ЗМІ

В американському уряді висловили стурбованість щодо відключення інтернету на Тайвані.

Фото: intriper.com

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Американська компанія SpaceX Ілона Маска могла заблокувати супутниковий інтернет на Тайвані, що є порушенням угоди з американським урядом. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на американського конгресмена Майка Галлахера.

Джерело стверджує, що чиновник надіслав листа Ілону Маску, оскільки джерела повідомили очолюваному ним комітету, що супутниковий інтернет не працює на Тайвані.

«SpaceX, можливо, припиняє надавати послуги широкосмугового доступу до інтернету на Тайвані і навколо нього, можливо, порушуючи договірні зобов'язання SpaceX з урядом США», - написав Галлахер у листі.

Конгресмен висловив стурбованість, включаючи за військовий персонал США у разі «китайської військової агресії проти Тайваню».

У виданні додають, що конгресмен вимагає надати дані про роботу супутників до 8 березня.

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