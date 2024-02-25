Компания SpaceX Илона Маска могла заблокировать спутниковый интернет на Тайване — СМИ

В американском правительстве выразили обеспокоенность относительно отключения интернета на Тайване.

Фото: intriper.com

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Американская компания SpaceX Илона Маска могла заблокировать спутниковый интернет на Тайване, что является нарушением соглашения с американским правительством. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американского конгрессмена Майка Галлахера.

Источник утверждает, что чиновник направил письмо Илону Маску, поскольку источники сообщили возглавляемому им комитету, что спутниковый интернет не работает на Тайване.

«SpaceX, возможно, прекращает предоставлять услуги широкополосного доступа к интернету на Тайване и вокруг него, возможно, нарушая договорные обязательства SpaceX с правительством США», - написал Галлахер в письме.

Конгрессмен выразил обеспокоенность, включая о военном персонале США в случае «китайской военной агрессии против Тайваня».

В издании добавляют, что конгрессмен потребовал предоставить данные о работе спутников до 8 марта.

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