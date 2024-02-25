На Київщині чоловік упав у шахту ліфта, фото

Нещасний випадок стався у селі Крюківщина.

У суботу, 24 лютого, у селі Крюківщина, що у Бучанському районі Київської області чоловік впала в ліфтову шахту. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Зазначається, що нещасний випадок стався на незавершеному будівництві триповерхового будинку.

Чоловік упав у ліфтову шахту з третього поверху. Рятувальникам за допомогою медичних нош удалося підняли 67-річного чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги, які госпіталізували його до лікарні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.