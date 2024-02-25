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На Київщині чоловік упав у шахту ліфта, фото

13:37, 25 лютого 2024
Нещасний випадок стався у селі Крюківщина.
На Київщині чоловік упав у шахту ліфта, фото
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У суботу, 24 лютого, у селі Крюківщина, що у Бучанському районі Київської області чоловік впала в ліфтову шахту. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Зазначається, що нещасний випадок стався на незавершеному будівництві триповерхового будинку.

Чоловік упав у ліфтову шахту з третього поверху. Рятувальникам за допомогою медичних нош удалося підняли 67-річного чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги, які госпіталізували його до лікарні.

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