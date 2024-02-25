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  1. Суспільство

Індексація пенсії у березні: виплати для понад 10 млн пенсіонерів виростуть на 8%

09:52, 25 лютого 2024
З 1 березня пенсії індексують для низки категорій громадян.
Індексація пенсії у березні: виплати для понад 10 млн пенсіонерів виростуть на 8%
Фото: novyny.top
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Міністерство соціальної політики України повідомило, що з 1 березня пенсії для понад 10 млн громадян виростуть на 8%. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначають, що другий рік поспіль індексуються найнижчі пенсії - виростуть пенсії для тих, хто їх найбільше потребує.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації – 322 грн, а розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 395 грн до 5 717 грн.

З 1 березня пенсії індексують для:

- 9,5 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

- 596 тис. пенсіонерів силових відомств

- 97,8 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи

- 161,4 тис. осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого

- 20,8 тис науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Раніше ми писали, що Уряд запровадив обмеження на максимальний розмір індексації пенсій.

Також стало відомо, на скільки зростуть військові пенсії з березня.

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