Индексация пенсии в марте: выплаты для более 10 млн пенсионеров вырастут на 8%

С 1 марта пенсии индексируют для ряда категорий граждан.

Фото: novyny.top

Министерство социальной политики Украины сообщило, что с 1 марта пенсии для более чем 10 млн граждан вырастут на 8%. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отмечают, что второй год подряд индексируются самые низкие пенсии - вырастут пенсии для тех, кто в них больше нуждается.

Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации – 322 грн., а размер средней пенсии в Украине вырастет с 5 395 грн. до 5 717 грн.

С 1 марта пенсии индексируют для:

- 9,5 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

- 596 тыс. пенсионеров силовых ведомств

- 97,8 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы

- 161,4 тыс. человек, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего

- 20,8 тыс. ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что Правительство ввело ограничение на максимальный размер индексации пенсий.

Также стало известно, на сколько вырастут военные пенсии с марта.

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