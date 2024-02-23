В Украине введено временное ограничение на максимальный размер индексации пенсий.

Как ранее мы писали, Кабинет Министров на заседании 23 февраля принял решение об индексации пенсий с 1 марта.

Министерство социальной политики сообщило, что с 1 марта 2024 года пенсии для более 10 млн граждан вырастут на 8%.

В то же время правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий в размере 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории.

«Это делается для того, чтобы повысить пенсию для как можно большего количества людей», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий и для 654 тыс. пенсионеров, которые продолжают работать.

Ранее стало известно, на сколько вырастут военные пенсии с марта.

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