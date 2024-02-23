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  1. В Украине

Провокации на границе: что делать перевозчикам при нарушении таможенных пломб

20:19, 23 февраля 2024
Гостаможслужба предоставляет рекомендации по сохранению идентификационных средств.
Провокации на границе: что делать перевозчикам при нарушении таможенных пломб
Источник фото: BelNaviny
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В связи с ростом радикализации протестов среди польских фермеров, которые иногда сопровождаются провокациями и повреждением таможенных пломб, Государственная таможенная служба Украины выносит на внимание автоперевозчиков следующую информацию:

Согласно части 5 статьи 326 Таможенного кодекса Украины, средства идентификации могут быть изменены или уничтожены только таможенными органами или другими соответствующими учреждениями с разрешения таможенных органов. В случае реальной угрозы уничтожения, безвозвратной потери или значительного повреждения товаров или коммерческих транспортных средств, необходимо немедленно сообщать ближайший таможенный орган об изменении, изъятии или уничтожении средств идентификации, предоставляя документальные подтверждения. Такие же правила установлены в международных правилах.

Например, Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с использованием книжки МДП предусматривает, что в случае повреждения таможенных пломб во время транспортировки перевозчик должен немедленно обратиться в таможенные органы, если они доступны. В случае их отсутствия - в любые другие компетентные органы страны, в которой он находится. Эти органы в короткие сроки составляют протокол, который включается в книжку МДП (приложение 1, правила пользования книжкой МДП).

В случае оформления перевозки по системе NCTS, согласно статье 44 Дополнения I к Конвенции о процедуре совместного транзита, в случае возникновения проблем с таможенным пломбированием по независящим от перевозчика причинам, перевозчик обязан внести соответствующие записи в транзитный сопроводительный документ и немедленно предъявить товары после инцидента вместе с таким документом в ближайший таможенный орган страны, на территории которой находится транспортное средство. Если таможенные органы считают, что продолжение транзита возможно после принятия всех необходимых мер, они подтверждают записи, внесенные перевозчиком в транзитный сопроводительный документ.

В любом случае нарушения целостности средств идентификации товаров, кроме обращения в ближайшие таможенные органы, рекомендуется также немедленно обращаться с заявлением в местную правоохранительную организацию и подробно документировать событие как форс-мажор.

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