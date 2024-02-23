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  1. В Україні

Провокації на кордоні: що робити перевізникам під час порушення митних пломб

20:19, 23 лютого 2024
Держмитслужба надає рекомендації зі збереження ідентифікаційних засобів.
Провокації на кордоні: що робити перевізникам під час порушення митних пломб
Джерело фото: BelNaviny
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У зв'язку зі зростанням радикалізації протестів серед польських фермерів, які інколи супроводжуються провокаціями та пошкодженням митних пломб, Державна митна служба України виносить на увагу автоперевізників наступну інформацію:

Згідно з частиною 5 статті 326 Митного кодексу України, засоби ідентифікації можуть бути змінені або знищені лише митними органами або іншими відповідними установами за дозволом митних органів. У випадку реальної загрози знищення, безповоротної втрати або значного пошкодження товарів чи комерційних транспортних засобів, необхідно негайно повідомляти найближчий митний орган про зміну, вилучення або знищення засобів ідентифікації, надаючи документальні підтвердження. Такі ж правила встановлені в міжнародних правилах.

Наприклад, Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП передбачає, що у разі пошкодження митних пломб під час транспортування перевізник повинен негайно звернутися до митних органів, якщо вони доступні. У разі їх відсутності - до будь-яких інших компетентних органів країни, в якій він перебуває. Ці органи в короткі терміни складають протокол, який включається до книжки МДП (додаток 1, правила користування книжкою МДП).

У разі оформлення перевезення за системою NCTS, згідно зі статтею 44 Доповнення І до Конвенції про процедуру спільного транзиту, у випадку виникнення проблем з митним пломбуванням з незалежних від перевізника причин, перевізник зобов'язаний внести відповідні записи до транзитного супровідного документа та негайно пред'явити товари після інциденту разом із таким документом до найближчого митного органу країни, на території якої знаходиться транспортний засіб. Якщо митні органи вважають, що продовження транзиту можливе після вжиття всіх необхідних заходів, вони підтверджують записи, внесені перевізником до транзитного супровідного документа.

У будь-якому випадку порушення цілісності засобів ідентифікації товарів, крім звернення до найближчих митних органів, рекомендується також негайно звертатися з заявою до місцевої правоохоронної організації та докладно документувати подію як форс-мажор.

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