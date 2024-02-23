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Верховная Рада приняла закон о добропорядочном лоббировании

Активисты, политические партии, медиа, религиозные организации, кандидаты на выборы не будут считаться лоббистами.

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Верховная Рада приняла закон о добропорядочном лоббировании

14:55, 23 февраля 2024
Активисты, политические партии, медиа, религиозные организации, кандидаты на выборы не будут считаться лоббистами.
Верховная Рада приняла закон о добропорядочном лоббировании
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Верховная Рада 23 февраля приняла в целом как закон законопроект Кабмина о добропорядочном лоббировании 10337. Напомним, Кабмин предлагал определить, что деятельность общественных активистов не является лоббизмом. Субъекты адвокации, в том числе общественные активисты, не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования.

Действие закона не будет распространяться на представительство внешнеполитических интересов дипломатическими учреждениями, деятельность медиа, а также политические партии.

Также действие закона не распространяется на деятельность, связанную с привлечением, использованием, мониторингом, предоставлением и использованием международной технической помощи, реализации проектов и программ международной технической помощи.

Дополнительно указано, что не будет считаться лоббированием адвокация, а также деятельность, которая ограничивается реализацией права на мирные собрания, участием в публичных консультациях и т.д.

«Верховная Рада рассмотрела законопроект 10337, в который было подано более 1300 предложений и поправок от народных депутатов, и приняла его в целом как Закон.

В законопроекте ко 2 чтению пересмотрена суть лоббирования. Определяющим для того, будет ли влияние лица на принятие нормативно-правового акта считаться лоббированием, станет наличие у него коммерческого интереса

Ограничено политическое финансирование лоббирования. Политические партии, медиа, религиозные организации, кандидаты на выборы не могут быть лоббистами или продвигать свои интересы через лоббистов.

Техническое ведение Реестра прозрачности, в котором должны регистрироваться все субъекты лоббирования, и государственный надзор за соблюдением требований законодательства в сфере лоббирования, оставлен за НАПК, но общие правила регулирования будет устанавливать Кабинет Министров Украины. Упрощена отчетность для субъектов лоббирования. В своих полугодовых отчетах не должны будут указывать точные финансовые показатели, но в то же время будут отчитываться о своих встречах с топ-чиновниками», - пояснил глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко 

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