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Верховная Рада приняла закон о добропорядочном лоббировании

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  1. Законодательство

Рада приняла закон о добропорядочном лоббировании

14:27, 23 февраля 2024
Документ обеспечит правовые основы лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами.
Рада приняла закон о добропорядочном лоббировании
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Как известно, 10 января парламент одобрил законопроект о добросовестном лоббировании за основу.

23 февраля Верховная Рада приняла в целом закон о добросовестном лоббировании. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.

Законопроект №10337 был поддержан 236-ю голосами народных депутатов.

Закон направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии, зафиксированных в пакете расширения, и является частью правительственного антиолигархического плана действий.

Целью принятия закона является обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, обеспечение нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения их деятельности и должностных лиц.

Ранее сообщалось, что Комитет ВРУ поддержал правительственный законопроект о лоббировании, но кое-что предлагает уточнить.

Как ранее мы писали, законопроект о лоббировании – это о прозрачности принятия того или иного нормативно-правового акта. Получение статуса лоббиста позволит лицу получить возможность и гарантии проходить в органы государственной власти и общаться с чиновниками и депутатами. Это подчеркнул народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Напомним, 12 декабря Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС. Так, в Реестре прозрачности предлагается зарегистрировать субъекты, осуществляющие деятельность по представительству интересов от имени третьей страны. Государствам-членам будет предложено создать или адаптировать существующие национальные реестры для этой цели.

Как мы писали, Кабмин на заседании 7 декабря одобрил законопроект о добросовестном лоббировании, направленный на реализацию рекомендаций Европейской Комиссии, зафиксированных в Пакете расширения, и который является частью правительственного антиолигархического плана действий.

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