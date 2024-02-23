Сервисный центр МВД временно приостанавливает прием заказов на номерные знаки

С 23 февраля новые заявки на индивидуальные номерные знаки приниматься временно не будут.

Источник фото: ukrinform

Сервисный центр МВД, отвечающий за предоставление услуг по заказу индивидуальных номерных знаков для автовладельцев, временно прекращает прием новых заявок. Это решение связано с мерами, направленными на обеспечение военной безопасности в местах, где расположены производственные мощности завода-производителя номерных знаков. Указанный завод будет перемещен на другую локацию. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Таким образом, начиная с 23 февраля дня, новые заявки на индивидуальные номерные знаки не будут приниматься от граждан. Однако это не касается тех, кто уже осуществил заказ и оплатил соответствующую услугу. Они получат заказанные номерные знаки согласно согласованному графику.

Информация о возобновлении услуги будет опубликована на официальных ресурсах Главного сервисного центра МВД, а также возможность заказа индивидуальных номерных знаков будет доступна как в Кабинете водителя, так и в сервисных центрах МВД.

Для получения дополнительной информации можно обращаться в профильный отдел по телефонам: (044) 374-13-67 или (044) 374-13-68.

Администрация приносит извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть в связи с этой ситуацией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.