Сервісний центр МВС тимчасово призупиняє прийом замовлень на номерні знаки

З 23 лютого нові заявки на індивідуальні номерні знаки прийматися тимчасово не будуть.

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Сервісний центр МВС, що відповідає за надання послуг з замовлення індивідуальних номерних знаків для автовласників, тимчасово припиняє прийом нових заявок. Це рішення пов’язане із заходами, спрямованими на забезпечення воєнної безпеки в місцях, де розташовані виробничі потужності завода-виробника номерних знаків. Зазначений завод буде переміщено на іншу локацію. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Таким чином, починаючи з 23 лютого дня, нові заявки на індивідуальні номерні знаки не будуть прийматися від громадян. Проте це не стосується тих, хто вже здійснив замовлення та сплатив відповідну послугу. Вони отримають замовлені номерні знаки згідно з узгодженим графіком.

Інформація про відновлення послуги буде опублікована на офіційних ресурсах Головного сервісного центру МВС, а також можливість замовлення індивідуальних номерних знаків буде доступна як у Кабінеті водія, так і у сервісних центрах МВС.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися до профільного відділу за телефонами: (044) 374-13-67 або (044) 374-13-68.

Адміністрація вибачається за тимчасові незручності, що можуть виникнути в зв'язку з цією ситуацією.

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