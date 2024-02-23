Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

Суд першої інстанції у виправдувальному вироку зазначив, що дії потерпілої адвокатки під час інкримінованих обвинуваченому подій поблизу дитсадка виходили за межі надання нею правової допомоги колишній дружині обвинуваченого, - що вирішив Верховний Суд.

У ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів

В Комісії розповіли, що звільнення лише одного судді може позбавити доступу до правосуддя десятки тисяч громадян.

Верховна Рада ухвалила закон  про доброчесне лобіювання

Активісти, політичні партії, медіа, релігійні організації, кандидати на вибори не будуть вважатися лобістами.

У САП розповіли, чому антикорупційній прокуратурі не подобається, коли її обмежують у строках досудового розслідування

САП вважає, що внаслідок таких обмежень знижується якість досудового розслідування.

Кабмін переглянув процедуру визначення голови та складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату

Передбачено, що одна й та ж особа не може бути головою Комісії два строки поспіль.

  1. В Україні

Сервісний центр МВС тимчасово призупиняє прийом замовлень на номерні знаки

15:29, 23 лютого 2024
З 23 лютого нові заявки на індивідуальні номерні знаки прийматися тимчасово не будуть.
Сервісний центр МВС тимчасово призупиняє прийом замовлень на номерні знаки
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сервісний центр МВС, що відповідає за надання послуг з замовлення індивідуальних номерних знаків для автовласників, тимчасово припиняє прийом нових заявок. Це рішення пов’язане із заходами, спрямованими на забезпечення воєнної безпеки в місцях, де розташовані виробничі потужності завода-виробника номерних знаків. Зазначений завод буде переміщено на іншу локацію. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Таким чином, починаючи з 23 лютого дня, нові заявки на індивідуальні номерні знаки не будуть прийматися від громадян. Проте це не стосується тих, хто вже здійснив замовлення та сплатив відповідну послугу. Вони отримають замовлені номерні знаки згідно з узгодженим графіком.

Інформація про відновлення послуги буде опублікована на офіційних ресурсах Головного сервісного центру МВС, а також можливість замовлення індивідуальних номерних знаків буде доступна як у Кабінеті водія, так і у сервісних центрах МВС.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися до профільного відділу за телефонами: (044) 374-13-67 або (044) 374-13-68.

Адміністрація вибачається за тимчасові незручності, що можуть виникнути в зв'язку з цією ситуацією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду