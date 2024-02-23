У парламенті пропонують дозволити українцям фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру

Пропонується на законодавчому рівні дозволити громадянам використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного реєстру призовників задля фіксації дій працівників ТЦК.

У новому законопроєкті про мобілізацію має бути прописано дозвіл українцям фіксувати протиправні дії працівників Територіальних центрів комплектування на камеру. Про це заявив народний депутат, член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко, передає LIGA.net.

За його словами, пропонується на законодавчому рівні дозволити громадянам використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК. Це потрібно для того, щоби громадяни мали право за потреби фіксувати протиправні дії співробітників ТЦК.

«Я взагалі не розумію, що роблять на блокпостах люди в балаклавах та зі зброєю.

Хто вони такі? Нещодавно мене зупинив якийсь хлопець без жодних ознак, але зі зброєю і в балаклаві. Працівник ТЦК – це обличчя військових, вони повинні бути по формі, з ознаками ідентифікації, шеврони, прізвище, жетон», – сказав Федієнко.

На переконання нардепа, «треба припинити ганебну практику силою мобілізувати, виконуючи план».

«Це точно не сприяє мотивації суспільства», – резюмував політик.

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