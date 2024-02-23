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У САП розповіли, чому антикорупційній прокуратурі не подобається, коли її обмежують у строках досудового розслідування

САП вважає, що внаслідок таких обмежень знижується якість досудового розслідування.

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У САП розповіли, чому антикорупційній прокуратурі не подобається, коли її обмежують у строках досудового розслідування

14:37, 23 лютого 2024
САП вважає, що внаслідок таких обмежень знижується якість досудового розслідування.
У САП розповіли, чому антикорупційній прокуратурі не подобається, коли її обмежують у строках досудового розслідування
Джерело фото: САП
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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко розповів, чому в САП незгодні з обмеженням строків досудового розслідування у справах про корупційні правопорушення.

«Ми відстоюємо позицію, що необхідно скасовувати усі «правки Лозового», в тому числі і щодо продовження строків після підозри слідчим суддею, а не прокурором. Справа в тому, що ми плануємо розслідування своїх кримінальних проваджень. Ми випрацьовуємо стратегію, як нам діяти, які слідчі дії проводити з моменту повідомлення про підозру. Ми розраховуємо, що нам для цього потрібен певний час. Прокурор може вважати, що строки потрібно продовжити ще на кілька місяців. Але у слідчого судді може бути інша думка. Він може сказати, що «вам трьох місяців буде достатньо»», - розповів 21 лютого на брифінгу для ЗМІ Олександр Клименко.

Він зазначив, що внаслідок обмежень строків досудового розслідування, САП доводиться передавати в суд обвинувальні акти не зовсім тієї якості, на яку розраховували в САП.

«Наприклад, було у нас провадження щодо подій в Міністерстві оборони, яке ми планували розслідувати дещо довше. Нами було заплановано проведення низки слідчих і процесуальних дій. У випадку, якщо б нам вдалося зробити все задумане, справа виглядала б набагато якіснішою і там було б більше фігурантів. Але суд нам відмовив у продовженні строків досудового розслідування. Відтак, нам довелося йти з цією справою в суд, можливо, з більш слабкою позицією, ніж ми розраховували. На мою думку, це необ’єктивне відношення до завдань кримінального провадження», - зазначив керівник САП.

Олександр Клименко вважає, що з точки зору боротьби з корупцією, краще надати прокурорам САП самим вирішувати, коли справа вже «готова» до розгляду в суді.

«Тільки прокурор має вирішувати, коли є достатньою кількість доказів у справі, щоб звернутися до суду»», - повідомив Олександр Клименко.

Нагадаємо, що у САП також розповіли, чому розслідування деяких кримінальних правопорушень триває значний час.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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