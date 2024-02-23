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В САП рассказали, почему антикоррупционной прокуратуре не нравится, когда ее ограничивают в сроках досудебного расследования

14:37, 23 февраля 2024
САП считает, что в результате таких ограничений падает качество досудебного расследования.
В САП рассказали, почему антикоррупционной прокуратуре не нравится, когда ее ограничивают в сроках досудебного расследования
Источник фото: САП
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко рассказал, почему в САП не согласны с ограничением сроков досудебного расследования в делах о коррупционных правонарушениях.

«Мы отстаиваем позицию, что необходимо отменять все «правки Лозового», в том числе и относительно продления сроков после подозрения следственным судьей, а не прокурором. Дело в том, что мы планируем расследование своих уголовных производств. Мы вырабатываем стратегию, как нам действовать, какие следственные действия проводить с момента уведомления о подозрении. Мы рассчитываем, что нам для этого нужно определенное время. Прокурор может считать, что сроки следует продлить еще на несколько месяцев. Но у следственного судьи может быть другое мнение. Он может сказать, что «вам трех месяцев будет достаточно», - рассказал 21 февраля на брифинге для СМИ Александр Клименко.

Он отметил, что в результате ограничений сроков досудебного расследования, САП приходится передавать в суд обвинительные акты не совсем того качества, на которое рассчитывали в САП.

«Например, было у нас производство касательно событий в Министерстве обороны, которое мы планировали расследовать несколько дольше. Нами было запланировано проведение ряда следственных и процессуальных действий. В случае если бы нам удалось сделать все задуманное, то дело выглядело бы гораздо более качественным, и там было бы больше фигурантов. Но суд нам отказал в продлении сроков досудебного расследования. Таким образом, нам пришлось идти с этим делом в суд, возможно с более слабой позицией, чем мы рассчитывали. На мой взгляд, это необъективное отношение к задачам уголовного производства», - отметил руководитель САП.

Александр Клименко считает, что с точки зрения борьбы с коррупцией лучше предоставить прокурорам САП самим решать, когда дело уже «готово» к рассмотрению в суде.

«Только прокурор должен решать, когда есть достаточно доказательств по делу, чтобы обратиться с ним в суд», - сообщил Александр Клименко.

Напомним, что в САП также рассказали, почему расследование некоторых уголовных правонарушений длится значительное время.

Автор: Вячеслав Хрипун

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